El temps d'aquest dimarts 16 de setembre: cel ennuvolat i ruixats puntuals

Núvols per donar i per vendre. Aquesta és la previsió del Meteocat per la jornada de dimarts. El cel estarà ennuvolat a pràcticament tot el país durant gran part del dia, i hi haurà ruixats puntuals en diferents punts. Els termòmetres van lleugerament a la baixa.
Al matí s'esperen alguns ruixats a l'extrem nord-occidental, que podrien venir acompanyats de tempesta al Camp de Tarragona. No se'n descarten a la resta del quadrant nord-oest. La temperatura màxima serà moderadament més baixa arreu i el cel estarà ennuvolat en general, bé per núvols baixos com també d'alts.
A la tarda, no es descarten alguns ruixats, que quedaran restringits al Pirineu i al Prepirineu oriental i seran d'intensitat feble. El cel seguirà tapat, però a Ponent i Catalunya central hi haurà més estones , amb bandes de núvols alts.
Aquest dimarts, Barcelona començarà el dia amb uns 23 graus de mínima que s'estiraran fins als 27 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 17 graus de mínima que arribaran als 28 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 17 graus que pujarà fins als 30 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 21 graus que creixeran fins als 27 °C a la tarda.