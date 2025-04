El temps d'aquest dimarts 22 d'abril: un bon ruixat a les portes de Sant Jordi

Després d'una Setmana Santa tacada per les pluges, el retorn a la rutina no implica que torni l'estabilitat al 100%. A les portes de Sant Jordi, aquest dimarts estarà altre cop marcat per les precipitacions a bona part del país, inclosa una alerta en 18 comarques.

Els territoris afectats per l'avís de pluges intenses són, de nord a sud, el Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Lluçanès, el Berguedà, el Solsonès, el Bages, el Moianès, l'Anoia, la Segarra, l'Urgell, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Priorat, el Baix Camp, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià.

Però no seran els únics punts del país afectats per la pluja durant dimarts. La precipitació ja s'iniciarà de matinada al sud i a punts del Pirineu, però serà de cara al migdia quan podrà caurà en qualsevol punt del territori excepte al litoral i prelitoral central i nord. Al final del dia, la pluja ja quedarà restringida a punts de la meitat oest del país.

Pel que fa a les temperatures, Barcelona començarà el dia amb uns 13 graus de mínima que s'estiraran fins als 20 a la tarda. A Girona la jornada tindrà deu graus de mínima que arribaran als 22 graus de màxima. A Lleida, el dia començarà amb un valor mínim de nou graus que pujarà fins als 18 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 11 graus que creixeran fins als 19 °C a la tarda.