El temps d'aquest dimecres 15 d'octubre: més sol, però les pluges no fan net

El sol comença a recuperar terreny. Deixem enrere els ruixats provocats per la dana Alice i ens endinsem cap a un final de setmana amb millor temps. Dimecres els ruixats no desapareixeran, sobretot a la tarda, però en general, el clima serà més assolellat. La temperatura mínima serà lleugerament més baixa i la màxima es mantindrà sense canvis significatius.
Fins a mig matí hi haurà intervals de núvols baixos que podran deixar el cel ennuvolat, tret del Pirineu i Prepirineu. A partir d'aleshores tendiran a minvar i el sol guanyarà terreny, però ràpidament creixeran nuvolades a punts del litoral i prelitoral, que al llarg de la tarda s'endinsaran cap a l'interior. Fins a mig matí no es descarta algun ruixat dispers, sobretot a punts del sector central del litoral i prelitoral i al Prepirineu occidental.
A partir d'aleshores s'esperen alguns xàfecs a punts de l'interior de la meitat est i del litoral i prelitoral. De 12:00 a 18:00 hi ha un avís per intensitat de pluja (1/6 a l'escala del Meteocat) que afecta les comarques d'Osona, Moianès, Bages, Solsonès, Lluçanès, Berguedà, Garrotxa i Ripollès.
Al final del dia les pluges seran probables al litoral sud i al Prepirineu. De 18:00 a 00:00 hi ha un avís per intensitat de pluja (1/6 a l'escala del Meteocat) que afecta les comarques d'Osona, Ripollès, Lluçanès, Berguedà, Solsonès, Alt Urgell, Alta Ribagorça i Pallars Jussà. Seran d'intensitat entre feble i moderada i acumularan quantitats de precipitació poc abundants.
Aquest dimecres, Barcelona començarà el dia amb uns 17 graus de mínima que s'estiraran fins als 23 a la tarda. A Girona la jornada tindrà deu graus de mínima que arribaran als 23 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de tretze graus que pujarà fins als 23 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb setze graus que creixeran fins als 24 °C a la tarda.