El temps d'aquest dimecres 17 de setembre: torna parcialment el sol

El sol torna a treure el cap. Després d'uns dies marcats per la nuvolositat, dimecres el cel tornarà a ser majoritàriament assolellat a Catalunya. Hi haurà núvols en punts del sud-oest del país i no s'esperen ruixats, amb una temperatura molt similar a la dels darrers dies.
Des de bon matí, el cel romandrà assolellat, i només petites traces de núvols alts l'enteranyinaran transitòriament durant la primera meitat del dia. La temperatura màxima serà lleugerament més alta, sobretot a les valls del Pirineu i Prepirineu. En general, la temperatura voltarà entre els 28 i els 32 °C.
També a les primeres hores, hi haurà nuvolositat de tipus baix a molts sectors de l'interior, de Ponent i de la meitat sud del litoral i prelitoral. S'aniran desfent sense desaparèixer del tot del litoral de Tarragona, mentre que a la resta, el cel seguirà serè. No hi haurà ruixats.
Aquest dimecres, Barcelona començarà el dia amb uns 22 graus de mínima que s'estiraran fins als 28 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 15 graus de mínima que arribaran als 30 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 17 graus que pujarà fins als 32 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 21 graus que creixeran fins als 28 °C a la tarda.