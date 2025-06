El temps d'aquest divendres 20 de juny: avís per calor intensa a cinc comarques

Més calor. Tanta que s'ha activat un avís moderat per calor intensa a cinc comarques de la zona de Ponent. Aquesta és la previsió del Meteocat per divendres, a l'espera que les temperatures toquin sostre el dissabte i baixin lleugerament de cara a la revetlla de Sant Joan.

El matí serà un monòleg del sol a tot arreu. La temperatura mínima i màxima serà lleugerament més alta que la de dijous, si bé els valors màxims a punts de l'Empordà i interior de la vall de l'Ebre pujaran moderadament. A la zona de Lleida es fregaran els quaranta graus. A partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu, a la serralada Prelitoral i punts de la Catalunya central, on el cel quedarà entremig i ennuvolat.

#Predicció3dies



Les pròximes jornades la calor serà més acusada a gran part del territori, al mateix temps que augmentarà la probabilitat de ruixats de tarda i vespre en àrees de muntanya.



Més detalls a: 👇https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/vtiSsEBgkI — Meteocat (@meteocat) June 19, 2025

Però encara farà més calor a la tarda, quan hi ha activat l'avís per calor intensa i situació de perill al Segrià, les Garrigues, Terra Alta, Pla d'Urgell i Ribera d'Ebre. Però paral·lelament, a la tarda també hi haurà ruixats. Afectaran sobretot el Prepirineu, seran d'intensitat feble, però és possible que vagin acompanyats localment de tempesta.

Aquest divendres Barcelona començarà el dia amb uns 24 graus de mínima que s'estiraran fins als 32 a la tarda. A Girona la jornada tindrà setze graus de mínima que arribaran als 36 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de dinou graus que pujarà fins als 39 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb vint graus que creixeran fins als 29 °C a la tarda.