El temps del cap de setmana del 8 i 9 de novembre: avís per vent perillós i pluges al país

La ratxa de núvols i pluges que ha dut el front d'aire fred que travessa el país no s'acaba aquest cap de setmana, de fet, continuen les pluges -malgrat no ser molt intenses- a tot el país i s'afegeix a aquest mal temps fortes ratxes de vent que han fet saltar les alarmes en algunes parts del país.
Aquest dissabte al matí el cel estarà molt ennuvolat arreu fins a primera hora de la tarda. Fins a migdia s'espera precipitació feble i dispersa a qualsevol punt del territori, localment moderada, a punts del litoral i prelitoral, i a l'extrem nord del Pirineu occidental.
A la tarda s'espera que s'obrin clarianes progressivament de nord a sud. Independentment, a l'extrem nord del Pirineu el cel romandrà cobert tota la jornada. Sobre les precipitacions a la tarda, es restringiran progressivament a punts del quadrant nord-est. A més, a l'extrem nord del Pirineu s'espera precipitació durant tota la jornada. La cota de neu se situarà inicialment entorn dels 2.000 metres, però al llarg de la jornada baixarà fins a situar-se entorn dels 1.000 metres, si bé localment entre final de la matinada i mig matí podrà oscil·lar entorn dels 1.600-1.700 metres, al vessant nord del Pirineu.
Per dissabte, a més, el vent bufarà fort, de fet, Meteocat ha emès avís d'alerta groga a les Terres de l'Ebre, sobretot fins a migdia i a partir del vespre, així com a l'Empordà i a cotes altes del Pirineu on el vent podria arribar a més de 25 m/s.
L'avís es mantindrà de 7 del matí fins a les 19 h de la tarda, i afectarà les comarques de la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Montsià, Alt Empordà, Ripollès i Cerdanya.
Aquest dissabte, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 14 graus de mínima i es preveu arribar als 17 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 6 graus de mínima i s'arribarà als 17 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 8 graus que pujarà fins als 16 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 13 graus de mínima que podran arribar fins als 18 °C segons la previsió.
Diumenge, canvi radical
El temps per diumenge és tot el contrari al dissabte, de fet, sorprèn perquè el cel arreu començaran el matí amb sol i buits. La temperatura mínima serà lleugerament més baixa i la màxima serà similar o lleugerament més elevada. Tot i que es formaran alguns núvols a l'interior del país, es dispersaran a la tarda i, a la resta del territori, el sol predominarà deixant pas a una setmana tranquil·la de tardor.