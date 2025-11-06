El temps d'aquest divendres 7 de novembre de 2025: boira, núvols i pluja a 12 comarques

El temps d'aquest divendres 7 de novembre estarà mercat per la boira, els núvols alts i les nuvolades espesses que es repartiran per tot el país després de l'episodi de tempestes i ruixats a Catalunya. Les alertes desapareixen del mapa durant tota la jornada i de matinada i fins a primera hora del matí el cel romandrà entre mig i molt ennuvolat en general.
Durant el matí el cel de tota Catalunya romandrà tapat, excepte als Vallesos, el tarragonès, el Barcelonès i les comarques circumdants. Les nuvolades seran de més intensitat a les comarques gironines i a l'Alt Empordà es preveuen pluges de poca intensitat. A la part sud-oest del país els núvols seran menys densos i a la catalunya central el cel estarà enteranyinat i apareixeran boires a Osona, el Bages i les comarques circumdants a l'Urgell.
A la tarda, informa el Meteocat, els núvols es faran més compactes a la meitat oest, i al vespre el cel quedarà cobert arreu del país. Tant és així que a les Terres de l'Ebre, la Terra Alta, el Segrià, el Pla d'Urgell, la Noguera, la Garriga, els dos Pallars, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran s'hi esperen pluges lleus durant la tarda. Pel que fa a la temperatura la previsió és que serà entre lleugerament i moderadament més baixa. Per la seva banda, la màxima serà similar a la que s'ha registrat aquest dijous.
Aquest divendres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 14 graus de mínima i es preveu arribar als 20 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 8 graus de mínima i s'arribarà als 20 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 7 graus que pujarà fins als 17 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 13 graus de mínima que podran arribar fins als 21 °C segons la previsió.