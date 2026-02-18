Els Comuns acorden amb el Govern 100 milions extres per a ajuts al lloguer i poder arribar a gairebé 50.000 famílies més

Comuns i Govern han acordat, en el marc de la negociació dels pressupostos, augmentar en 106 milions el pressupost per a ajuts al lloguer d'habitatges i poder arribat a gairebé 50.000 famílies més. Així ho ha avançat Catalunya Ràdio i ho ha confirmat l'ACN. Segons el pacte, la fórmula és incrementar el límit d'ingressos familiars anuals de 25.200 fins a 36.279 euros "establint criteris de priorització per a aquelles famílies que destinen més del 30% dels ingressos de la unitat familiar al pagament del lloguer". Els Comuns calculen que augmentant la cobertura dels ajuts al lloguer en els pressupostos del 2026 arribant als 303 milions d'euros, es poden beneficiar el 25% de les famílies llogateres en dos anys.\r\n\r\n \r\n