Els delictes sexuals creixen un 12,5% a Catalunya durant els primers mesos del 2025

Els delictes sexuals són els que més han crescut a Catalunya durant el primer trimestre del 2025 respecte del mateix període de l'any anterior; concretament, un 12,5%, passant de 902 a 1.015. Segon el balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, les agressions sexuals amb penetració, les considerades més greus, van créixer prop d'un 27%, ja que van passar de 332 a 421.

De totes maneres, el total de delictes ha baixat un 6%, ja que ha passat de 126.843 a 119.169. Mentre que la criminalitat convencional, la majoritària, ha baixat un 4,1%, ja que s'ha passat de 105.404 a 101.085 delictes, la cibercriminalitat ha baixat encara més, un 15%, passant de 20.760 a 16.768, sobretot les ciberestafes, que han disminuït un 19%.

Per tipus de delictes, els homicidis i assassinats consumats han baixat de 18 a 15, però els intents han passat de 53 a 59. Les lesions han baixat un 5%, ja que han passat de 894 a 848. El tràfic de drogues va augmentar un 6,4%, amb més de 1.270 fets coneguts.

Dels delictes contra el patrimoni, els robatoris amb violència o intimidació van baixar quasi un 10%, de 5.854 a 5.287, els robatoris amb força en domicilis o establiments van baixar un 15,5%, de 6.710 a 5.673, amb un descens del 14% en el cas de domicilis.

Els furts es van mantenir estables i com el delicte més habitual, amb 39.540, un 0,1% menys. En canvi, els robatoris de vehicles van créixer un 6,2%, amb 2.005. La resta de delictes van baixar un 6%, amb 45.372.

El rànquing de criminalitat per municipis

Per municipis de més de 20.000 habitants, el Prat de Llobregat torna a encapçalar el rànquing, amb 45,1 delictes per cada 1.000 habitants entre el gener i el març, una xifra que duplica la segona ciutat. En anteriors balanços, el consistori va explicar que les dades "estan distorsionades per l'efecte aeroport". De fet, fa un any el ple municipal va aprovar una declaració institucional instant el Ministeri de l'Interior a segregar les dades relacionades amb l'aeroport.

Per sota del municipi baixllobregatenc, se situa Barcelona ciutat (24,5 crims per cada 1.000 habitants), seguit de Sant Adrià de Besòs (22,8), Roses (21,2), Salt (20,7) i L'Hospitalet de Llobregat (20,6). La ràtio catalana és de 14,7, mentre que els municipis de més de 20.000 habitants amb taxes més baixes són Castellar del Vallès (4,3), Manlleu (4,2) i Olesa de Montserrat (3,5).

En nombres absoluts, la capital catalana és primera, amb 41.238 crims en el primer trimestre, un 7,6% menys que el mateix període de l'any passat, un descens que es podria explicar pel fet que la Setmana Santa del 2024 va caure a finals de març, per tant, dins del còmput del primer trimestre. Per sota de Barcelona, es troben les veïnes l'Hospitalet de Llobregat (5.816), Badalona (3.755) i el Prat de Llobregat (2.973).