Els passatgers de trens i avions cancel·lats poden reclamar les despeses de menjar i allotjament

Els passatgers de trens i avions cancel·lats per l'apagada elèctrica d'aquest dilluns poden reclamar a les companyies les despeses de menjar i allotjament que han hagut d'assumir, tal com assenyala FACUA-Consumidors en Acció, que també destaca l'obligatorietat de les companyies a assumir l'assistència als usuaris.

L'Associació ha recordat aquest dimarts que els reglaments europeus que regulen els drets dels passatgers aeris i de ferrocarrils estableixen no només el dret a la devolució de l'import del bitllet o la reubicació en nous mitjans de transport, sinó també l'obligació de les empreses a assumir l'assistència als afectats encara que la paralització o grans retards als seus serveis estiguin motivats per causes de força major.

El dret a assistència davant de cancel·lacions o retards d'almenys 60 minuts està recollit a l'article 20 del Reglament (UE) 2021/782 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2021, sobre els drets i les obligacions dels viatgers de ferrocarril.

A l'apartat 2, estableix que quan es produeixi la cancel·lació d'un servei o un retard de com a mínim 60 minuts, "l'empresa ferroviària que efectua el servei endarrerit o cancel·lat oferirà gratuïtament als viatgers", d'una banda, "menjars i refrigeris, en una mesura adequada al temps d'espera", i de l'altra, "allotjament en un hotel o un altre lloc i transport entre l'estació de ferrocarril i el lloc d'allotjament".

Quant a les cancel·lacions de vols, el dret a allotjament i menjar està recollit a l'article 9 del Reglament (CE) núm. 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, pel qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d'embarcament i de cancel·lació.

La norma estableix que les aerolínies han d'oferir als passatgers "menjar i refrescos suficients", "allotjament en un hotel", si fos necessari, i "transport entre l'aeroport i el lloc d'allotjament".

En el cas del transport aeri, els passatgers no tenen dret a compensacions ni a indemnitzacions per cancel·lacions derivades de l'apagada, com ara la pèrdua de connexions amb altres vols.

Sí que hi ha el dret a compensació en el transport per ferrocarril encara que la causa de la cancel·lació sigui de força major. Així, el reglament europeu que regula el sector estableix diferents percentatges de devolució de l'import del bitllet en funció del tipus de tren i el temps que duri el retard en arribar finalment a la destinació, independentment que els passatgers siguin reubicats en altres trens. Si els usuaris opten per no acceptar la reubicació, tenen dret a la devolució de l'import íntegre dels bitllets.