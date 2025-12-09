Els taxis tallen els carrils centrals de la Gran Via per denunciar “l’espoli” d’Uber

Diversos taxistes tallen els tres carrils centrals de la Gran Via de Barcelona per denunciar “l’espoli” d’Uber i altres empreses de VTC. El tall comença a l’encreuament amb el carrer Bailèn, al costat de la plaça Tetuan, i permet que hi circulin els cotxes pels carrils laterals. A la protesta hi participen taxis que han vingut de diversos municipis i que durant aquest dimarts tenen intenció de fer una “mobilització històrica”. Élite Taxi ha convocat una suspensió del servei a tot Catalunya des de les 10:00 hores fins a les 16:00 hores. La protesta no té el suport de tot el sector, ja que no s’hi ha adherit el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), l’Agrupació Taxi Companys (ATC) i PakTaxi.\r\n