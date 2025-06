Els usuaris entomen amb estoïcisme el primer dia del tall de l'L4: «Els busos van plens, però no hi ha alternativa»

Aquest dimecres han començat les obres de renovació del tram de l’L4 del metro entre Verdaguer i Trinitat Nova. Unes obres que s'allargaran fins al 31 d'agost i que han agafat desprevinguts alguns usuaris tot i els avisos informatius durant les setmanes prèvies. Assabentats o no, els viatgers han entomat les afectacions amb estoïcisme i alguns fins i tot han celebrat l'eficiència dels serveis alternatius en autobús. “És com si hi hagués metro, no hi ha cap pèrdua de temps”, ha dit l'usuari Miguel Malqui a l'ACN i ha qualificat positivament el dispositiu.

Ara bé, al tram del carrer Provença entre Bailèn i passeig de Sant Joan on hi ha la parada de l’autobús especial per enllaçar les estacions de l'L4 afectades ha patit aglomeracions. Han coincidit en aquest punt les persones que feien el canvi de l’L5 a l’L4, els passatgers habituals de l’L4 a Verdaguer i els que arribaven amb el bus, i els combois han circulat plens. La situació ha incomodat alguns veïns de la zona, els mateixos usuaris del metro i els turistes, tal com relaten altres testimonis a l'ACN.

“Hi havia una mica de gent a l’autobús”, ha concretat Montse Costa, una usuària que ha descobert in situ que havia de canviar el metro pel bus. “La freqüència potser s’haurà d’anar adaptant en funció de l'afluència de viatgers”, ha defensat. Si bé, ha reconegut que les parades de l’autobús alternatiu estan “a prop del metro” i considera que “no hi ha moltes més opcions”. Una situació semblant ha viscut Àngels Martínez quan s’ha adonat que per seguir en direcció cap a La Pau amb l’L4 “hi havia afectacions”. Tot i això, “de seguida” ha trobat les indicacions per agafar el bus. A parer seu calen aquestes intervencions per “arreglar la cosa”.

En canvi, Núria Valdivieso, encara que ha subratllat estar informada de les obres, s’ha queixat per destinar 30 minuts per arribar des de l’Hospital de Sant Pau a Verdaguer. Considera que la ruta alternativa en superfície “pot millorar una mica” i ha detallat que “dona una volta exagerada”. A això cal sumar-li que hi havia molt trànsit. La usuària ha assegurat que d'ara endavant buscarà un itinerari diferent, perquè a la mitja hora que acumula ha de sumar el trajecte en metro.

Les obres de l'L4, en dues fases

Les obres en aquest tram de l’L4 s’allargaran fins al 31 d'agost i l'actuació afectarà el tram Verdaguer i Trinitat Nova. Després, entre l'1 i el 7 de setembre, es reduirà al tram entre Maragall i Trinitat Nova. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) preveu renovar la via de les zones afectades "de manera integral", incloent-hi la substitució del balast per formigó. Aquest canvi ha de permetre, a més, fer un manteniment "més eficaç" i resoldre "alguns problemes de vibració" a l’àrea. Alhora, es construirà un nou pou de ventilació a Guinardó que durant les obres servirà com a pou d'extracció de material.

A més de l’actuació que farà directament TMB, la Generalitat renovarà la senyalització d'aquest tram de la Línia 4 amb una sèrie d'actuacions que costaran 10 milions d'euros. En concret, s'instal·larà un nou aparell de via, un nou escapament, a Maragall i es posaran en servei els nous enclavaments de Trinitat Nova, Via Júlia, Girona i Maragall. D’altra banda, els treballs també afecten l'L'11, on també s’interromprà fins al 7 de setembre entre Trinitat Nova i Can Cuiàs.

Per una altra part, s'ha habilitat un altre servei de bus especial entre Girona i Verdaguer per a persones amb mobilitat reduïda. Les altres alternatives de transports són les línies regulars de bus de TMB D50 (Paral·lel - Ciutat Meridiana), H6 (Zona Universitària – Onze de Setembre), D40 (plaça Espanya – Canyelles) i 76 (Sant Genís – Ciutat Meridiana) i H2 (avinguda Esplugues – Trinitat Nova), que circulen en trams molt propers a les estacions afectades. TMB ha calculat que l’actuació s’enfilarà fins a 20 milions d'euros.