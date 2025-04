Deixarà d'haver-hi internet mentre duri l’apagada?

L’apagada massiva d’aquest dilluns 28 d’abril ha deixat en fora de joc els sistemes de telecomunicacions. Les llars catalanes no només han vist com marxava la llum, sinó també com s’apagava la cobertura mòbil, tant telefònica com d’internet.

I és que internet pot viure unes hores sense electricitat, però no moltes. Com altres serveis, els equips que donen cobertura estan alimentats pel corrent elèctric, el qual ha fallat. Llavors, les companyies necessiten generadors de reserva per fer funcionar els seus equips, els quals tenen una durada temporal.

Per exemple, Vodafone ha informat els seus clients que la xarxa mòbil funciona en un 70% “gràcies als generadors de reserva”, però el seu funcionament “dependrà de la duració de la incidència”. Per tant, el servei d’Internet pot també tenir incidències si l’apagada s’allarga i si les companyies no tenen estacions elèctriques d'emergència per alimentar els seus repetidors.

Tot i l’apagada elèctrica, l’accés a Internet és possible a través de sistemes wifi que estiguin connectats a generadors. Això es pot donar en equipaments públics que tinguin alimentació elèctrica externa i d’emergència i puguin oferir internet a través de la seva xarxa wifi.