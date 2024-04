Entrem a l'obrador d'Eukarya, la xocolata d'en Lluc Crusellas

L'obrador d'Eukarya, a Vic, és el paradís per als amants de la xocolata. Només entrar per la porta, l'aroma d'aquest dolç tan llaminer dona la benvinguda. I veure els treballadors jugar i donar formes i colors a la xocolata et fa venir gana de cop. En Lluc Crusellas ens obre la porta a la sala de màquines i la volta de reconeixement és tota una experiència.

Etiquetes, motlles, dracs de Sant Jordi a mig fer, bombons de tots els colors, una pistola que dispara pintura alimentària. I tres fonts de xocolata. Sí, fonts! Negra, amb llet i blanca. Aquí n'hi ha per a tots els gustos. També de fruits secs, que es caramel·litzen i recobreixen de l'ingredient estrella de la casa per convertir-los en autèntiques perles.

No em resisteixo i demano que m'ensenyi a fer un d'aquests bombons brillants que em criden sense pietat. Per què brillen? Com li donen tantes tonalitats de color diferents? Què porten a l'interior? No s'ho pensa gens ni mica i va a buscar tots els elements necessaris: mànega de xocolata blanca, ganache de xoco amb vainilla i llima, un motlle i temps. Si una cosa em queda clara és que en pastisseria la paciència és un dels ingredients més importants perquè les receptes surtin com cal.

Text: Irene Montagut / Vídeo: Laura Sánchez i Vila / Foto: Hugo Fernández