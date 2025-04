Es disparen les vendes d'un dels productes recomanats al kit d'emergència europeu

La Unió Europea ha recomanat a totes les llars europees tenir subministraments d'emergència per poder sobreviure, com a mínim, tres dies sense cap mena d'ajuda externa. L'executiu europeu acordarà amb els estats membres els principis per definir la guia i els productes bàsics que hauria d'incloure el kit.

L'anunci va generar una onada de reaccions entre les veus que demanaven preparar-se i altres que parlaven d'alarmisme. En tot cas, sembla que la sensació de perill s'ha instal·lat en una part de la ciutadania. Així ho confirmen les dades del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics que recull El matí de Catalunya Ràdio.

Des que la UE va recomanar tenir un kit d'emergència, les vendes de ràdios de piles han augmentat un 30%. Hem anat a una botiga d'electrodomèstics per parlar d'aquest repunt de vendes insòlit #MatíCatRàdio pic.twitter.com/vRyu5QeVUH — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) April 9, 2025

I és que un dels productes d'aquest kit d'emergències ha patit un augment de vendes del 30% des de l'anunci de la Unió Europea. Es tracta de la ràdio de piles, l'electrodomèstic clàssic, cada cop més oblidat per la possibilitat d'escoltar la ràdio per vies digitals o amb dispositius mòbils. Però, en cas de desastre, seria de vital importància.

Quin és el motiu? Doncs la ràdio de piles emet en FM, però també pot fer-ho en AM. En cas d'una emergència, els governs es comunicarien amb la ciutadania a través de la freqüència AM, ja que, tot i tenir més baixa qualitat, permet emetre a molta més distància amb un sol repetidor. Per contra, l'FM necessita molts repetidors per poder ampliar les seves ones.

Aigua, telèfon mòbil, ràdio de piles, menjar en llauna, medicació crònica, llanterna, documentació i diners en efectiu són alguns dels principals elements que ha de tenir un equip bàsic d’emergències, segons aconsella Protecció Civil per a totes les famílies. La Generalitat recorda que fa més de deu anys que sensibilitza sobre la necessitat d’estar preparats en casos d’emergències com incendis, accidents químics, inundacions, grans nevades o sismes, que poden ser els més habituals a Catalunya.