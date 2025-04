Ets a la llista Robinson? Denuncien una filtració de dades de milions de persones

Alerta important per a les persones que es troben a la llista Robinson. L'entitat Facua ha presentat una denúncia davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) contra l'Associació Espanyola d'Economia Digital (Adigital) per una filtració massiva de dades personals de milers d'usuaris inscrits en aquesta llista.

Cal recordar que la llista Robinson és un servei en el qual s'apunten aquelles persones que no volen rebre publicitat o trucades comercials d'empreses que no tenen el consentiment per fer-ho. Facua assegura que Adigital, qui gestiona aquest servei, ha patit una bretxa de seguretat al seu sistema que ha permès que les dades de milers de persones hagin quedat exposades.

D'aquesta manera, els ciberdelinqüents han pogut tenir accés als DNI, noms i cognoms, i direccions dels domicilis de totes aquestes persones. L'entitat també lamenta que no s'hagi fet pública de manera oficial la bretxa de seguretat i, per tant, que els usuaris afectats no ho sàpiguen.

L'entitat apunta que els fets són especialment greus tenint en compte que la voluntat de la llista Robinson és evitar fraus bancaris. Facua ha demanat a l'Agència Espanyol de Protecció de Dades que obri una investigació per esclarir els fets i, si es detecta algun incompliment, s'obri un expedient sancionador.