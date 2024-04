Un expert de la Universitat de Berkeley alerta que la IA podria acabar amb la humanitat «en 10 anys»

L'aparició de la intel·ligència artificial (IA) ha estat un esdeveniment canònic en la història de la humanitat que ha provocat la modificació de les dinàmiques de les societats en tots els àmbits, de la mateixa manera que ho van ser la invenció de la impremta o de la màquina de vapor. Si bé, l'acadèmic de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la Universitat de Berkeley Eliezer Yudkowsky alerta que la humanitat no és conscient dels seus perills, que podrien provocar fins i tot la seva fi.

I és que Yudkowsky preveu que la IA superarà la intel·ligència humana el 2025 si no es regula de manera estricta i veu més factible que acabi amb la humanitat dintre de "dos, cinc o deu anys" que dintre de 50. Així ho ha afirmat en una entrevista al diari britànic The Guardian. En aquest sentit, explica que cal veure la IA com una societat extraterrestre que pensa molt més de pressa que els humans i no com un cervell dins una caixa.

La de Yudkowsky és una de les posicions més alarmistes dintre del panorama dels investigadors de la IA. Tot i que el risc que es giri contra la humanitat és difícil de quantificar, els experts oscil·len entre el 5% i el 50%. La previsió d'Elon Musk en el seminari El gran debat sobre la IA d'un risc d'entre el 10% i el 20% ha obert un debat sobre el qual no hi ha un consens generalitzat més enllà del fet que, en una proporció o una altra, el risc existeix.