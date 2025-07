Extingit l'incendi de Sant Pere Sallavinera, però es troba una soca fumejant a Paüls

Els Bombers de la Generalitat van donar per extingit l'incendi de Sant Pere Sallavinera, a l'Anoia, aquest dissabte a la nit, segons han informat fonts del cos d'emergències. El foc es va declarar dimarts a la tarda i ha afectat unes 130 hectàrees de superfície agrícola i forestal.

Els bombers van poder estabilitzar-lo el mateix dia i el van donar per controlat dimecres a la nit. Pel que fa a l'incendi de Paüls, al Baix Ebre, encara s'ha detectat alguna soca que fumejava, tot i les pluges caigudes. Davant d'aquesta situació, els Bombers tornaran a valorar la situació aquest dilluns i decidiran si el donen per extingit. El foc, que es va donar per controlat dijous a la nit, ha afectat unes 3.300 hectàrees.