Famílies migrades denuncien que la DGAIA els ha tret la tutela dels fills «per no tenir papers i per ser pobres»

Famílies migrades han denunciat que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) els ha tret la tutela dels fills "per no tenir papers i per ser pobres". Ho han explicat en el marc d'una assemblea d'afectats que s'ha celebrat aquest dissabte a Barcelona i que han impulsat entitats com Papers i Drets per a Tots o el Sindicat de Treballadores de la Llar. Norma Falconi, una de les portaveus d'aquests col·lectius, ha assegurat que fa anys que batallen sense èxit perquè els petits tornin a casa: "Volem elaborar una estratègia per fer sentir la nostra veu i que se'ns escolti", ha indicat Falconi que ha dit que la preocupació s'ha agreujat després del cas d'agressió sexual que ha afectat una menor tutelada.

En una assemblea a porta tancada que s’ha celebrat al Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison de Barcelona, les famílies han intercanviat les seves experiències amb l’objectiu de poder dissenyar una estratègia conjunta que les permeti avançar i aconseguir que se les escolti. “Només volem que els nostres fills puguin viure amb la seva família i tenir l’afecte que qualsevol nen o nena necessita”, ha assegurat Norma Falconi, una de les portaveus dels afectats.

Ha explicat que les informacions que han aparegut als mitjans de comunicació en les darreres setmanes han encès totes les alarmes entre el col·lectiu. En aquest sentit, ha expressat la seva preocupació pel risc d’escapoliments dels centres i pel cas de la petita de 12 anys que va patir agressions sexuals quan estava sota la tutela de la DGAIA. "No volem aquest final per als nostres fills", ha manifestat la portaveu de les famílies que ha demanat major control: "A nosaltres ens sembla que posar una nena de 12 anys amb un home de més de 50 i que ha resultat ser pedòfil demostra que no hi ha massa ordre", ha etzibat.

Ha revelat la majoria de famílies no han pogut recuperar els seus fills malgrat disposar d’una sentència judicial favorable perquè la DGAIA ha recorregut contra la decisió del jutge. "Ells tenen millors advocats", ha comentat la representant dels afectats que ha assegurat que "el 16% dels infants tutelats mai torna a casa". En aquesta línia, ha criticat que el president de la Generalitat hagi anunciat aquesta setmana una reforma de la DGAIA i ha advertit al cap de l’executiu català que la primera passa que cal donar és tornar tots els nens "segrestats" a les seves famílies. "No estan en un centre perquè visquessin al carrer o haguessin abusat d’ells, sinó que estan allà perquè les seves famílies són pobres i migrades".

Assenyalen la DGAIA

Per la seva banda, Ruslana, una mare d’origen ucraïnès que ha participat en l’assemblea d’aquest dissabte, ha relatat que va perdre la custòdia del seu fill ara fa sis anys quan el menor tenia nou anys. Ha explicat que la família paterna del petit va acusar-la de no cuidar bé del nen i que basant-se en "informes falsos", la DGAIA va acabar fent-se càrrec del nen i internant-lo en un centre.

La dona ha dit que ha intentat recuperar-ne la tutela en reiterades ocasions i recorrent a la via judicial, però ha assegurat que ha estat impossible. A més, ha denunciat que al llarg d’aquests anys el seu fill no ha estat ben cuidat. "L'han medicat amb drogues psiquiàtriques", ha afirmat Ruslana que ha indicat que actualment l’estan tractant per un presumpte TDAH.

Alhora, ha avisat que el noi no està ben controlat i que fuma i beu des de fa temps. "El meu fill ha perdut 12 quilos en els darrers anys", ha assenyalat la mare. "Si hi ha algun problema amb un nen cal ajudar la família, si hi ha precarietat econòmica cal fer-li costat perquè aquest fet no pot ser una causa suficient per a separar-los", ha opinat la dona que ha criticat que a molts pares se’ls titlli de "delinqüents" quan no és així. “Hi ha molts pares i mares que realment estimen els seus fills", ha conclòs.