Ferrocarrils inaugura els bitllets senzills a la T-Mobilitat 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciat aquesta setmana un canvi històric en el sistema de validació del transport públic: el bitllet senzill comença a operar amb el sistema T-mobilitat, el format sense contacte que s’utilitza per a la resta de títols integrats com la T-casual.

L’operadora de la Generalitat es converteix així en el primer operador a l’àrea metropolitana de Barcelona que adapta la categoria més bàsica de títol, el d’un sol viatge, a la nova tecnologia, amb la mirada posada en la desaparició definitiva dels bitllets magnètics durant el 2025.

El desplegament va començar aquest dimarts a tretze estacions de la línia Barcelona-Vallès i a sis de la línia Llobregat-Anoia, incloent-hi punts clau com Plaça Catalunya, Provença, Sabadell Plaça Major i Martorell Central. La previsió és que totes les estacions d’FGC estiguin adaptades a finals de maig.

A partir d’ara, els usuaris podran comprar el bitllet senzill carregat en un suport de cartó T-mobilitat sense contacte, que serà recarregable: un cop esgotat el viatge, es podrà reutilitzar per carregar-hi més bitllets senzills o altres títols.

Segons la companyia, aquesta integració permetrà “millorar l’experiència d’usuari”, especialment per als viatgers ocasionals, facilitant una validació “més fàcil i segura” i evitant la compra recurrent de suports nous. Per donar a conèixer el canvi, FGC desplegarà una campanya informativa amb anuncis a les pantalles dels trens, a les estacions i a les xarxes socials, així com explicacions impreses i digitals a les mateixes màquines de venda.

El moviment d’FGC obre la porta a un canvi més ampli que afectarà la resta d’operadors durant el 2025. TRAM, TMB i Rodalies també tenen previst integrar el bitllet senzill a la T-mobilitat abans que acabi l’any, en un procés que suposarà un pas decisiu cap a la desaparició dels bitllets magnètics, que actualment ja són minoritaris i representen només un 25% dels usos.