Els gossos només borden a determinats tipus de persones: quines característiques tenen?

S'acostuma a pensar que aquell gos que borda sempre que algú entra per la porta ho fa perquè no el coneix o el considera un intrús, i molts cops és així. Si bé, segur que no ho fa amb tothom. Altres vegades sembla que tingui predilecció per a determinades persones i els seus lladrucs siguin d'excitació. Els veterinaris expliquen, però, que aquestes reaccions tenen una explicació concreta: el to de veu, l'olor, l'actitud o fins i tot la roba de cadascú.

Per això, les experiències passades dels cans influencien com reben una persona, sobretot les que es remunten a la seva etapa de cadells. Si han tingut una mala experiència amb un home alt i fort, per exemple, pot ser que sempre bordin a qualsevol que se li assembli. Si els han donat una puntada, poden desenvolupar temor a les sabates o als peus nus. Si no han tingut mai estímuls olfactius o visuals amb diferents olors i colors, també els pot impulsar a bordar quan els experimenten.

Amb tot, encara hi ha un gran marge d'aprenentatge per arribar a entendre per què els gossos borden a algunes persones i a altres, no. Això sí, els especialistes destaquen que l'educació primerenca és fonamental per preparar-los per reaccionar correctament davant cada estímul.