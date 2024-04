El Govern situa l'exdirector de Mas d'Enric en un càrrec tècnic de seguretat

El director de la presó de Mas d'Enric en el moment que va morir una treballadora de la cuina a mans d'un reu que es va acabar suïcidant, Francesc Romero, ja ha estat reubicat després de presentar la renúncia voluntària. Serà nomenat coordinador de seguretat de l’Àrea d’Informació i Seguretat de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, l’àrea que investiga i fa prevenció de possibles delictes dins de les presons catalanes.

El seu substitut serà al capdavant del centre penitenciari serà Carles López Gripa. Així ho ha anunciat aquest dimarts el Departament de Justícia, que confia que el relleu a la direcció de Mas d'Enric, efectiu aquest mateix dijous, suposi l’inici d’una nova etapa després de la crisi generada arran de l’assassinat de la treballadora.

López té una dilatada experiència en l’àmbit de la gestió penitenciària i, des del 2015, dirigia el Centre Obert de Tarragona (COTA), l’equipament penitenciari més modern i avançat tecnològicament, també com a successor de Romero. És llicenciat en Dret i diplomat en Turisme per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, té un postgrau en Direcció de Seguretat Integral per la Universitat de Vic i dos màsters.

És funcionari de carrera del cos superior de la Generalitat i ha ocupat diferents responsabilitats directives en l’àmbit de l’execució penal des de 2005. Abans d’accedir a la direcció del Centre Obert de Tarragona, va ser cap de l’àrea de Règim Interior Penitenciari durant 6 anys i, anteriorment, va ser subdirector de règim interior dels centres penitenciaris de Lledoners i de Tarragona respectivament.

Per la seva banda, Romero obre una nova etapa professional després de dirigir el centre penitenciari de Tarragona des de l’abril del 2005 i inaugurar Mas d’Enric. Justícia ha reivindicat la seva “excel·lent” gestió del centre i ha afirmat que ha exercit les seves responsabilitats amb “gran professionalitat i vocació de servei públic”.