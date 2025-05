Gran acord a Barcelona per instar "La Caixa" que no desnoni inquilins de pisos protegits

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat amb una immensa majoria una proposició (plantejada per ERC, amb el suport de Junts, PSC i BComú) perquè InmoCaixa, una immobiliària de la Fundació "La Caixa", desfaci el conflicte obert amb desenes de llogaters d'habitatge protegit arreu de Catalunya. La petició institucional reclama que l'empresa no promogui desnonaments de cap inquilí i que els deixi de pressionar perquè comprin el pis com a única opció per quedar-se al que ha estat casa seva durant els últims anys. A més, l'acord municipal estableix la possibilitat d'estudiar la fórmula per comprar pisos protegits d'InmoCaixa a sis finques de Barcelona.

En aquest sentit, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha assegurat que estan tenint "converses, que no negociacions" per incorporar alguns d'aquests immobles al registre de pisos públics de la capital catalana. Tanmateix, mentrestant, tal com ha passat a altres municipis, el consistori demana a la propietat privada que rebaixi la pressió sobre els inquilins. "No és una immobiliària més, l'obra social ha format part de les seves actuacions", ha reblat Valls, a l'hora de demanar-li "una certa responsabilitat". Mentrestant, el Sindicat de Llogateres, entitat promotora de la proposta arreu del país, recorda que existeix un conflicte obert amb InmoCaixa que encara manté una vaga de lloguers a diverses finques.