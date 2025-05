El cobrament de l'IBI a llogaters de pisos protegits arriba per primer cop als tribunals catalans

Nou embat judicial del moviment llogater contra InmoCaixa, vinculada a la fundació La Caixa. La protagonitzen, precisament, els mateixos inquilins que han iniciat recentment una vaga de lloguers de diverses promocions d'habitatge protegit contra la immobiliària de l'entitat. Aquesta vegada, però, es busca un objectiu molt concret: que els jutjats sentenciïn que l'empresa propietària de centenars d'immobles protegits arreu de Catalunya ha estat cobrant indegudament l'Impost sobre els Béns Immobles (IBI) als llogaters. De moment, el jutjat de primera instància número 35 de Barcelona ja ha acceptat a tràmit la demanda col·lectiva.

Coordinats amb el Sindicat de Llogateres, els inquilins han interposat una nova acció judicial contra InmoCaixa, després que l'any passat ja fessin un primer moviment per denunciar diverses clàusules abusives en els mateixos contractes. Ara, se centren específicament en la problemàtica de l'IBI i demanen el retorn del cobrat amb interessos. En total, les 61 famílies demandants, que viuen a promocions de Sitges, Banyoles i Sentmenat, reclamen 231.035 euros. Alhora, es planteja als jutjats que declarin nul·la la clàusula que la immobiliària fa figurar als contractes de lloguer dels edificis amb habitatges de protecció oficial (HPO) i que li ha permès fer els cobraments d'un impost que estava pensat perquè el paguessin els propietaris dels immobles.

De fet, una sentència del Tribunal Suprem del 2023 ja va considerar que és il·legal cobrar l'IBI als inquilins de pisos de protecció oficial que ho van denunciar a l'Aragó, tal com va recollir el diari El País. Tanmateix, contactades per aquest diari, fonts d'InmoCaixa assenyalen que la companya "es defensarà en seu judicial amb tots els arguments jurídics que l'assisteixen", ja que consideren que la seva actuació "ha estat legal i emparada en dret". També asseguren que el seu model de negoci incorpora una "sensibilitat" amb els casos de vulnerabilitat social acreditada.

Nous moviments enmig d'una vaga de lloguers

Per contra, precisament són les promocions d'aquesta empresa les que de moment han mobilitzat més inquilins arreu de Catalunya del que es coneix com a "vaga de lloguers". Es tracta d'una maniobra que, segons el Sindicat de Llogateres, ja hauria retingut més de 60.000 euros en mensualitats que els llogaters no volen pagar a la propietària del seus pisos protegits.

Aquests pagaments, que estan reservats en una caixa comuna i es podrien recuperar si s'arriba a un acord, estarien condicionats: els vaguistes demanen que els habitatges on viuen no passin al mercat privat -quan caduqui el període de protecció oficial- i que es retirin les clàusules que consideren abusives dels contractes, entre altres peticions.

De fet, el cobrament de l'IBI és un dels motius de tensió entre les parts implicades. Així, amb la demanda acceptada per un jutjat barceloní, els inquilins comencen un camí que els podria tornar fins a 3.700 euros per llar, de mitjana, si la justícia els dona la raó. De fet, si tots els inquilins de Catalunya amb contracte vigent amb InmoCaixa -o Inmocriteria, el nom formal de l'empresa- s'afegissin a la reclamació, els comptes a reclamar podrien ascendir als 10 milions d'euros, asseguren des del sindicat dels inquilins.