Què se n'ha fet de la vaga de lloguers promesa durant les protestes per l'habitatge?

L'any passat va acabar amb un cicle de protestes al carrer pel dret a l'habitatge que van fer irrompre un concepte incòmode per al sector immobiliari i, fins i tot, per a les administracions: "vaga de lloguers". Es deia a les manifestacions que, sense tenir clara l'eficàcia d'estendre la mesura, recordaven les complicades condicions d'accés a l'habitatge, i es deia a punts simbòlics com la Casa Orsola, quan s'hi protestava. I això finalment es va concretar en unes poques comunitats d'habitatges de protecció oficial, totes en mans de la gestora InmoCaixa. Ho va advertir el Sindicat de Llogateres el desembre passat, com a avís. Si no se solucionaven les tensions amb els llogaters de finques de Sitges, Sentmenat o Banyoles, començarien els impagaments. "El rebut que s'hauria de pagar a la propietat es concentrarà en un compte mancomunat, però no es pagarà a La Caixa", advertia Marta Carrillo, una de les inquilines del Vallès Occidental. Això començaria a produir-se a l'abril del 2025, si no hi havia canvis. Ara, davant la manca d'acord, finalment la vaga de lloguers col·lectiva ha començat.

De fet, el col·lectiu en defensa dels drets dels inquilins ha anunciat que les 58 famílies de les cinc finques de pisos protegits implicades en aquesta maniobra ja han deixat de pagar gairebé 30.000 euros en el seu primer mes de pressió econòmica a InmoCaixa. Entre les seves exigències hi ha que el compromís que es renovaran els contractes a aquelles famílies que els acabi el contracte i que els retornin l'IBI que han pagat els llogaters durant anys, un fet que en el cas dels inquilins de pisos de protecció oficial el Tribunal Suprem ja va declarar il·legal. Ara, a més, es reclama a la Generalitat que intervingui i que adquireixi tots els pisos implicats per garantir que continuaran sent protegits i que no passaran al lliure mercat quan caduqui la seva etapa de preu assequible.

Malgrat que alguna comunitat ja havia començat a retenir els diners abans, aquest abril ha estat la data comptabilitzada com a primera de la vaga de lloguers contra InmoCaixa. "Ja s’han retingut un total de 29.437,82 euros", ha el Sindicat de Llogateres en un comunicat. D'això se n'ha informat tant la immobiliària com l'Agència Catalana de Consum, a qui han adreçat una carta. Allà s'hi fa constar "la voluntat de les vaguistes arribar a una solució negociada entre InmoCriteria i el Sindicat, moment en el qual es dissoldrà el dipòsit i s’abonaran les quanties degudes", destaca el col·lectiu en un comunicat.