La missió d'eurodiputats demanarà més fons a la UE per combatre la crisi de l'habitatge a Barcelona

La delegació d'eurodiputats que el comitè especial sobre Habitatge del Parlament Europeu ha enviat a Barcelona i Badalona aquesta setmana ha constatat la "complexitat" de la crisi residencial, per la qual cosa demanarà més fons europeus per promoure habitatge assequible. Així ho ha anunciat la cap de la missió i presidenta del comitè, la italiana Irene Tinagli, que s'ha mostrat més cauta sobre possibles reformes legislatives a la Unió Europea i ha justificat que cada país, regió, ciutat i "fins i tot barri" afronta una realitat diferent.

"Europa no pot decidir si un país ha de fer un control de preus, sinó que ha de veure com mobilitzar recursos", ha resumit Tinagli. Preguntada per les crítiques dels Comuns a la visita, s'ha mostrat "sorpresa" perquè, segons ella, les queixes no s'han fet públiques fins a la seva arribada a Barcelona. "No ha de ser un tema de polarització", ha demanat.

La comitiva ha estat encapçalada per la presidenta del comitè, la socialista italiana Tinagli, que ha anat acompanyada de quatre eurodiputats de l'estat espanyol: Borja Giménez (PP), Alícia Homs (PSOE), Margarita de la Pisa (Vox) i Diana Riba (ERC). També hi ha cinc eurodiputats involucrats d'altres estats membres: Nikolina Brnjac (PPE, Croàcia), Daniel Buda (PPE, Romania), Yannis Maniatis (S&D, Grècia), Klara Dostalova (PfE, República Txeca), i Brigitte van den Berg (Renew, Països Baixos).

L'objectiu: donar resposta a la crisi residencial

La de Barcelona i Badalona es tracta de la primera missió del comitè especial de l'Eurocambra sobre la Crisi de l'Habitatge, que s'ha creat aquesta legislatura per abordar els problemes que afronta el mercat immobiliari europeu i per intentar donar resposta a la crisi residencial que pateixen les principals ciutats comunitàries. Un dels objectius de la visita a Barcelona i Badalona, segons ha comunicat l'Eurocambra, és avaluar les ciutats que són destinacions turístiques i que han experimentat un augment significatiu dels lloguers a curt termini, així com analitzar les "estratègies" que les ciutats han implementat per abordar el problema.

L'òrgan parlamentari es va constituir el gener passat i, atès que es tracta d'un comitè especial, té un mandat de 12 mesos i l'encàrrec de presentar un informe amb propostes i mesures concretes el 2026, a més de contribuir en l'elaboració del pla europeu d'habitatge assequible que prepara la Comissió Europea (CE). L'eurodiputat del PP Borja Giménez serà el ponent encarregat d'elaborar aquest informe.

Què està fent Brussel·les amb l'habitatge?

Brussel·les té poques competències en habitatge, però davant l'abast de la crisi, la CE ha creat una nova unitat per posar-hi de la seva part i ha encarregat per primer cop a un comissari que la lideri. Mentre el danès Dan Jørgensen i el seu equip analitzen els factors darrere la crisi residencial i les diferències entre països, la pressió de ciutats com Barcelona ha permès que la CE posi en marxa algunes mesures per intentar promoure habitatges més assequibles.

La UE treballa principalment en tres mesures: duplicar els fons de cohesió disponibles, flexibilitzar les regles sobre ajudes d'estat per facilitar que els estats puguin finançar la construcció d'habitatges i crear una "plataforma europea d'inversió" en habitatge amb el Banc Europeu d'Inversions. En paral·lel, el comissari europeu d'Energia i Habitatge està disposat a estudiar "més legislacions" a escala europea per abordar l'impacte dels lloguers de temporada en l'accés a un habitatge assequible.

Amb tot, Jørgensen admet que les regulacions actuals no són suficients per abordar el problema del lloguer de temporada. El danès s'ha obert a fer canvis legislatius, però intentarà buscar una "solució" que no "perjudiqui" les possibilitats d'aquelles ciutats que volen obtenir els "beneficis" dels lloguers de temporada per atraure més turistes.