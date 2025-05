Exalts càrrecs de Govern i DGAIA justifiquen les «irregularitats»: 155, Covid i augment de l'arribada de menors

"Assumir responsabilitats va amb el càrrec, però demano una valoració justa pel context real en què ens trobàvem". Així s'ha expressat l'exconseller de Treball, Afers Socials i Famílies (2018-2021), Chakir El Homrani, en una compareixença en la comissió de Drets Socials del Parlament, en la qual també han comparegut els exsecretaris generals de la conselleria Josep Ginesta (2016-2020) i Oriol Amorós (2020-2021), i els exdirectors generals d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) Ricard Calvo (2016-2017) i Ester Cabanes (2018-2024).

La motivació de les compareixences és l'informe de la Sindicatura de Comptes que apunta a possibles "irregularitats" comeses en la gestió del sistema de menors de la Generalitat amb la subcontractació de 292 centres de menors tutelats a través del procediment d'emergència i amb pròrrogues extingides entre els anys 2016 i 2020. L'informe manté que la contractació d'emergència no està justificada, mentre els exalts càrrecs la justifiquen perquè el Govern durant aquells anys atenia els més de 8.000 nens no acompanyats que van arribar a Catalunya mentre que també es va aplicar l'article 155 i es va produir la pandèmia de Covid-19.

El primer a comparèixer ha estat l’exdirector de la DGAIA Ricard Calvo, que ha defensat la seva gestió i les contractacions de l’entitat durant la seva direcció entre el gener del 2016 i l’agost del 2017 i ha criticat que "es va produir un judici mediàtic" contra ell. Ha apuntat que l’arxivament de la seva causa judicial per les irregularitats en els contractes és una prova que no hi va haver disfuncions. Abans de dirigir la DGAIA, Calvo havia ocupat càrrecs en entitats vinculades a la Plataforma Educativa, que la DGAIA contractava a fi d’externalitzar serveis.

“Queda demostrat que el meu paper va ser ajustat a llei, era compartit i transparent amb el Govern, amb la finalitat que cap jove es quedés fora del sistema de protecció”, ha assegurat Calvo, que ha assenyalat que es va "multiplicar per cinc l'arribada de joves sense referents familiar" i la contractació d'emergència "va ser necessària".

Que cap menor "quedés desemparat"

L'exconseller Chakir El Homrani, que va assolir el càrrec després del 155, ha assenyalat "l'impacte polític" que va tenir la intervenció de la Generalitat per part del govern espanyol en la contractació, en pressupostos no executats i l'endarreriment d'expedients. Ha apuntat la situació va "obligar a cercar solucions" per garantir l'assistència continua malgrat les discontinuïtats en la contractació.

Així mateix, ha assegurat que mai havien arribat tants menors sols a Catalunya i que l'únic objectiu del departament va ser "per sobre de tot l'obligació ètica i moral" de garantir que cap menor "quedés desemparat". "L'única manera possible era la contractació d'emergència", ha afegit l'exconseller, que ha destacat que aquest tipus de contractació passa també per un control.

En la mateixa línia s'han expressat els exsecretaris generals Josep Ginesta i Oriol Amorós, que han subratllat que "es van produir incidències" administratives per "normalitzar progressivament la situació". "No va haver-hi un mal ús dels recursos, es va atendre menors sense referents familiars i en situacions extremadament precàries", ha dit Ginesta, que ha destacat també que amb els pressupostos prorrogats hi havia una "incapacitat" d'atendre la demanda que requeria la situació.