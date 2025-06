Nou matí de caos a Rodalies: interrompuda la circulació en una línia i incidències en una altra

La circulació de l'R3 es troba tallada entre les Franqueses del Vallès i Granollers Canovelles per una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe. D'altra banda, hi ha també una avaria a la infraestructura a l'R8, entre Castellbisbal i Rubí Vallhonrat, que provoca retards que poden superar els 20 minuts. Tècnics d'Adif treballen per resoldre els dos problemes.

