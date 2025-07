Investiguen la mort d'un home després de barallar-se amb un ciclista a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 54 anys que finalment va morir després de ser ingressat el 29 de juny a causa d'una baralla amb un ciclista de matinada la Barceloneta. Segons Antena 3, els fets van tenir lloc a les cinc de la matinada al carrer del Doctor Aiguader, a prop de l'accés al metro. Tot es va iniciar arran d'un quasi atropellament del ciclista a dos vianants que posteriorment va conduir a una forta discussió.

La víctima mortal és un cambrer que acabava de finalitzar la jornada laboral i anava cap al metro acompanyat del seu fill. Durant la discussió, l'agressor hauria tret el ganivet i l'hauria intentat apunyalar, la víctima va caure i es va donar un cop al cap, el que va fer que patís una parada cardiorespiratòria i el servei d'emergències el va traslladar ràpidament a l'hospital Clínic de Barcelona. Dies després, el 17 de juliol la víctima va morir a l'hospital, on feia 19 dies que estava ingressada en estat crític.

Arran de la discussió el trasllat de la víctima, el ciclista, de 25 anys, va ser detingut per la Guàrdia Urbana acusat d'un delicte de lesions. I la policia va poder comprovar que l'agressor ja constava en el registre policial per tenir antecedents, també, per delicte de lesions.

De delicte de lesions a homicidi?

Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació un cop es va confirmar que la víctima havia perdut la vida. Donades les conseqüències finals, el delicte podria agreujar-se i passar a acusar el ciclista d'homicidi, en comptes de delicte de lesions, en el cas que es demostri que la mort del vianant estigui relacionada amb els fets que van succeir el 29 de juny al barri de la Barceloneta. El ciclista detingut ja va passar a disposició judicial l'1 de juliol, i està a l'espera de conèixer l'acusació final.