Els patinets i bicicletes elèctriques hauran de tenir una assegurança

L'auge de l'ús del patinet elèctric ha portat que s'hagin de prendre mesures per tal de regular el seu ús a la via pública, i per tant complir amb uns deures i gaudir d'uns drets. Durant el ple del Congrés dels diputats del dimarts, es va aprovar el projecte de llei que modifica la normativa espanyola d'assegurances de l'automòbil i que determina tot allò relacionat amb la responsabilitat civil en la circulació de vehicles.

Concretament, s'ha aprovat l'obligatorietat que patinets i bicicletes elèctriques comptin amb una assegurança. I només queda que es publiqui en el BOE o que la DGT desenvolupin el reglament de manera específica.

Data límit: 2 de gener de 2026

La nova llei aporta diverses novetats. Per una banda, amplia l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria en vehicles agrícoles i industrials, els quals estaven exempts, com també als vehicles personals lleugers, com els patinets o bicicletes elèctriques. Per tant, els propietaris d'aquests vehicles tindran un termini de sis mesos per contractar l'assegurança que els convingui per tal de no ser sancionats.

De la mateixa manera, el govern espanyol haurà de crear un registre públic dels vehicles personals lleugers abans del 2 del 2026. A més, la llei amplia la definició de "circulació" segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE, incloent-hi qualsevol ús de vehicle com a mitjà de transport, tot i que estigui parat o en terreny privat.

Major protecció als assegurats

Així mateix, s'augmenten els recursos per la gent accidentada: les víctimes amb lesions greus rebran fins a 24 hores de rehabilitació domiciliar, mentre anteriorment n'eren 16, també, les famílies de difunts o lesionats greus per accidents podran rebre fins a 12 mesos d'assistència psicològica, mentre anteriorment n'eren 6.

A més, una de les principals novetats en relació amb els imports de les indemnitzacions és que els imports que han de destinar les assegurances s'actualitzaran anualment segons l'Índex de preu de consum (IPC). També, augmenten algunes casuístiques indemnitzatòries per millorar la cobertura dels afectats, un exemple és el cas de les persones que es dediquen exclusivament a la llar.

La nova normativa també recull mesures de transparència per garantir l'estabilitat de la pòlissa per a vehicles destinats a la prestació de serveis d'interès públic de transports de viatgers com el taxi. D'aquesta manera, s'estableixen obligacions a les entitats asseguradores per informar tant de la subscripció com la renovació de contractes.