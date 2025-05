Sis detinguts en un dispositiu contra els robatoris violents amb patinets elèctrics a Barcelona

Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona van realitzar el dijous 22 de maig un ampli dispositiu contra els robatoris violents amb patinets elèctrics. El dispositiu -de més de cinc hores de durada- es va produir als districtes de Sant Martí, Ciutat Vella i Eixample de la capital catalana.

El balanç final de sis detinguts, 11 vehicles de mobilitat personal (VMP) decomissats (cinc per impagament de la llicència i sis per incomplir la normativa) i cinc denúncies per tinença o consum de substàncies estupefaents.

Dels sis arrestats, dos ho van ser per un presumpte robatori violent amb intimidació, uns altres dos per un delicte menys greu de danys i els últims dos per tenir una ordre de cerca i detenció pendent. L'operatiu policial va estar format per 31 agents dels Mossos d'Esquadra i 15 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona.