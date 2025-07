L'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat veu urgent una major regulació dels patinets elèctrics: «S’utilitzen per delinquir i no podem actuar»

Un any després d’accedir a l’alcaldia de l’Hospitalet de Llobregat, David Quirós situa la millora de la seguretat com un dels principals reptes a assolir. El batlle reconeix que molts veïns de la ciutat "tenen por de sortir al carrer" i assegura que faran "el que calgui" per revertir aquesta percepció. Hi contribueix, assegura, l’ús delinqüencial dels patinets elèctrics, un fenomen a l’alça que la policia té moltes dificultats per combatre.

"És un dels problemes més greus que tenim els municipis, t’ho dirà qualsevol alcalde. Fem moltes actuacions policials, però no tenim les eines per actuar", critica. És per això que reclama que s’acceleri la tramitació de la llei que obligarà a matricular-los i assegurar-los.

La nova llei d’assegurances d’automòbil continua el seu tràmit parlamentari per poder ser aprovada l’any vinent si es compleixen els terminis previstos. L’alcalde de l’Hospitalet, David Quirós, confia que la norma tiri endavant perquè serà l’eina que permetrà als ajuntaments lluitar contra un fenomen “que va a l’alça i preocupa” com és l’ús delinqüencial dels patinets elèctrics.

Durant una entrevista amb l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Quirós explica que molts lladres utilitzen aquests vehicles per fugir després de robar amb el mètode de l’estrebada i que atrapar-los és molt complicat perquè pugen a les voreres o circulen contra direcció. Un modus operandi que, més enllà de la víctima robada, suposa un "perill" afegit per a les víctimes perquè és fàcil que caiguin a terra i es facin mal.

Quirós reconeix que "és frustrant" que aquest fenomen coincideixi amb un increment dels dispositius policials contra la multireincidència que s’estan fent a la ciutat, i reclama que si el problema està identificat i afecta a totes les ciutats del país s’acceleri la nova regulació “per no posar les coses fàcils” als que se salten la llei.

La seguretat, màxima prioritat

Junt amb l’habitatge i l’educació, David Quirós situa la millora de la seguretat com una de les seves màximes prioritats al capdavant del consistori "perquè la gent no se sent segura". "Quan una persona gran et diu que té por de sortir de casa a la tarda o una família reconeix que evita anar al parc amb els seus fills a determinades hores o que els adolescents tornin sols a casa de matinada has d’actuar", afegeix.

En aquesta línia, l’alcalde valora molt positivament els acords assolits amb la Generalitat en matèria de seguretat a la Comissió Bilateral. Sense concretar el nombre d’agents, s’ha acordat incrementar els efectius de Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana, especialment els caps de setmana i durant esdeveniments amb gran afluència. També es reforçarà la presència d’unitats d’ordre públic (ARRO).

En contra els discursos d'odi de l'extrema dreta

L’alcalde de l’Hospitalet defensa que parlar de seguretat i fer-ho de forma realista i afrontant els problemes és "una política d’esquerres" perquè és "la que realment garanteix la igualtat d’oportunitats". Ho contraposa als discursos d’odi de grups d’ultradreta que utilitzen la seguretat per "atiar l’odi" i "confrontar els veïns".

Quirós recorda que, com a altres ciutats metropolitanes, grups organitzats d’ultradreta, majoritàriament formats per gent que no viu a l’Hospitalet, estan intentant organitzar els veïns de barris com el de Bellvitge per sortir al carrer i combatre els delinqüents. “L’Hospitalet és una ciutat diversa i tolerant i en aquest cas el teixit associatiu i els veïns van dir no a les patrulles policials”, recorda.