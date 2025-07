Els consells que donen els Mossos per evitar robatoris durant les festes majors

Amb l'arribada de l'estiu, també arriba una gran quantitat de festes majors. L'alegria és present al poble, però els lladres també s'alegren perquè molta gent deixa la casa sola mentre es fa l'activitat popular o se sopa a la fresca a la plaça. Per aquesta raó els Mossos d'Esquadra del Segrià aconsellen què fer per evitar robatoris.

La iniciativa ve donada perquè durant la Festa Major d'Alfarràs, a finals de juny, els Mossos d'Esquadra van rebre cinc denúncies per robatoris en domicilis del poble. Els fets van tenir lloc durant la nit, entre dijous i dissabte, i els lladres es van endur principalment diners en efectiu i joies. Segons explica Xavier Ribelles, inspector dels Mossos, aquest tipus de robatori s’ha anat intensificant els últims estius, especialment des de la pandèmia, coincidint amb períodes festius, quan moltes cases queden buides o amb poca vigilància.

La policia sospita que els delinqüents consulten el programa d’activitats de la festa, que sol estar disponible a internet, per identificar els moments en què la major part dels veïns són fora de casa. Es fixen sobretot en actes populars i multitudinaris com els sopars a l’aire lliure o les revetlles. A partir de detalls com persianes abaixades, llums apagats o absència de vehicles davant les cases, poden deduir que no hi ha ningú a l'interior, cosa que facilita actuar sense riscos ni enfrontaments.

Què fer per evitar robatoris durant la festa major?

Per fer-hi front, els Mossos han posat en marxa una campanya informativa amb consells senzills i econòmics per evitar que els lladres ho tinguin fàcil. Recomanen, per exemple, deixar alguna persiana mig oberta, encendre llums o posar en marxa un aparell de ràdio o televisió per simular presència dins l’habitatge. Ribelles recorda que les cases de poble són especialment vulnerables perquè sovint són aïllades o tenen patis i accessos fàcils de saltar.

Els agents demanen també la col·laboració dels ajuntaments que celebren aviat la seva festa major per fer arribar aquests missatges preventius a la població, principalment a través de canals com l’ebando. Aquesta tasca ja s’ha iniciat en municipis com Artesa de Lleida i Torrefarrera.

Tot i que encara no s’han produït detencions pel cas d’Alfarràs, la investigació apunta que es tracta d’un perfil de lladre similar al que actua a l’Horta de Lleida durant els mesos d’hivern. En aquella zona, però, solen actuar quan hi ha menys moviment al carrer i més hores de foscor, mentre que als pobles, aprofiten les festes majors com a moment d'oportunitat, sabent que molts domicilis queden desatesos per l'activitat festiva.