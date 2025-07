Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home en ple carrer a la Barceloneta

Tragèdia en ple carrer de la Barceloneta, un dels barris més concorreguts de Barcelona. Segons ha avançat El Caso, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home en ple carrer en aquesta zona costanera de la capital catalana. En concret, els fets haurien ocorregut al carrer Doctor Aiguader, una zona molt a prop de la Ronda Litoral.

La policia catalana ha indicat a l'ACN que tenen un incident obert amb persona morta en aquesta zona de la capital catalana, però de moment, de manera oficial, no s'aventura cap hipòtesi sobre les circumstàncies del decés. La investigació haurà d'aclarir com s'han produït els fets.

Ara bé, per part del digital català que ha avançat la notícia, afirmen que l'home era una persona sense llar que hauria perdut la vida després de caure quan dues persones l'havien agredit. Apunten a un intent de robatori. Els agents del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al lloc dels fets, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.