Els Mossos d'Esquadra alerten de l'absència de documentació en nombrosos ciclistes

Els Mossos d'Esquadra adverteixen que nombrosos ciclistes que circulen per carretera van indocumentats, fet que dificulta l'atenció mèdica en cas d'accident. Aquest és un dels avisos que remarca el cos policial en una campanya informativa intensiva amb controls de trànsit a diferents carreteres de Catalunya durant tota la setmana.

Els ciclistes són aturats per informar-los que cal que portin DNI i és obligatori l'ús del casc, alhora que els remarquen que està prohibit utilitzar qualsevol mena d'auriculars, a més els sotmeten a un control d'alcoholèmia. Els Mossos recorden que l'any passat va haver-hi 358 accidents a les carreteres catalanes amb ciclistes implicats, una xifra que es manté estable durant els darrers anys.

Tot i que no es necessita permís per a anar amb bicicleta, sí que existeixen moltes normes que cal conèixer i respectar per la seguretat del ciclista i la dels altres, tot i que de vegades passen desapercebudes. La majoria són regles generals que s'apliquen en tota mena de vies, però n'hi ha algunes que on específiques per a circular per carrers, carreteres o autovies.

Per exemple, com amb el cotxe, l'ús del mòbil o d'auriculars està sancionat amb 200 euros. Travessar un pas de vianants muntats en bici també és sancionable amb 200 euros. Una norma que sovint es veu infringida en les carreteres és quan els ciclistes es col·loquen en paral·lel quan no deuen. Poden situar-se un al costat de l'altre sempre que hi hagi bona visibilitat o que no es formin grans aglomeracions, si els ciclistes no compleixen aquests requisits podran ser multats amb fins a 100 euros.