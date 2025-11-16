Mor un veí de Badalona en un accident en moto

Un motorista va morir ahir dissabte a la nit després d'accidentar-se a la C-1415b a Canovelles (Vallès Oriental), segons el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre es va rebre a les 21.42 hores al quilòmetre 10,2 de la C-1415b, entre Canovelles i Caldes de Montbui. Per causes que s'investiguen, hi va haver una caiguda a la via d'una motocicleta i el motorista va morir.\r\n\r\nEs tracta d'E. D. A., un home de 39 anys i veí de Badalona (Barcelonès). Amb aquesta víctima, ja són 127 les persones que han perdut la vida aquest 2025 a les carreteres catalanes enguany, 40 de les quals motoristes. Arran de l'accident, es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del SEM.\r\n\r\nQuant a l'afectació viària, es va tallar el vial d'accés a la C-17 a Canovelles en sentit Barcelona fins a les 23.37 hores.\r\n