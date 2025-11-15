La Xarxa Europea per a la Igualtat Lingüística declara la situació «d'emergència» per al català

La Xarxa Europea per a la Igualtat Lingüística (ELEN) ha declarat la situació “d’emergència” pel “descens” de l’ús social del català. En una resolució final publicada aquest dissabte després de l’assemblea general celebrada a Barcelona, l’ELEN ha reclamat una “acció coordinada entre institucions públiques, entitats de la societat civil i mitjans de comunicació per revertir el descens de l’ús social i assegurar la vitalitat futura de la llengua”.
A més, exigeix als governs que “garanteixin polítiques actives per a la revitalització de les llengües minoritzades i per al reconeixement legal dels seus drets”. En aquest sentit, la vuitantena d’organitzacions que formen part de l’ENEN insisteixen en l’oficialitat del català, el gallec i l’eusquera com a llengua oficial de la UE i defensen “actualitat” la declaració universal dels drets lingüístics.
Una vuitantena d’entitats s’han reunit a Barcelona des de divendres i fins dissabte per abordar la promoció i protecció de les llengües minoritzades en l’assemblea general de la Xarxa Europea per a la Igualtat Lingüística (ELEN). La trobada d’enguany l’organitza el Ciemen i s’ha centrat en l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials per potenciar aquestes llengües.
A part de la sessió sobre noves tecnologies, l’assemblea de l’ELEN també ha abordat altres qüestions com l’oficialitat del català, el gallec i l’eusquera a la UE o l’actualització de la declaració universal dels drets lingüístics. El Relator Especial de l’ONU per a les Minories, Nicolas Levrat, ha assistit a la trobada i va avançar a l’ACN que el pròxim any preveu realitzar una missió a la Unió Europea per analitzar com es respecten els drets de les minories, incloses les lingüístiques.