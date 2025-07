Alerta vermella per temps violent en punts de l'àrea de Barcelona

El canvi de temps a Catalunya deixa en aquests moments una alerta vermella en punts de l'àrea de Barcelona. Concretament, al Vallès Occidental i el Vallès Oriental hi ha activat l'avís de nivell sis sobre sis per la possibilitat de pedregades, a més de fortes ratxes de vent i tornados, esclafits o mànegues.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠️



➡️ Dc. 15:37 - 17:37 h

➡️ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.

➡️ Grau de perill màx. 📷 6/6



⏲️ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/9KV0KAtQwO — Meteocat (@meteocat) July 23, 2025

L'avís de perill s'ha posat en marxa minuts abans de les 16 hores i, per ara, s'allarga fins prop de les 18 hores. A banda dels Vallesos, es troben en nivell taronja de perill tant el Maresme com la Selva. La pedra pot superar el diàmetre de dos centímetres, mentre que les ratxes de vent poden ser superiors als 90 quilòmetres per hora. A més, el Meteocat també ha emès un avís en nivell taronja per temps violent al Baix Ebre i el Montsià.

Protecció Civil demana prudència

Davant l'episodi de pluges que afecta diversos punts de Catalunya, Protecció Civil demana prudència. En una atenció a mitjans, el subdirector de programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha assenyalat que si bé la situació meteorològica no preveu el nivell d'intensitat de fa uns dies amb la dana, pot tenir un nivell de "risc important".

En aquest sentit, ha explicat que el terreny està "saturat" i es poden produir respostes ràpides de rieres i rius petits. "Posem el focus en el risc", ha indicat. Per aquest motiu, es recomana evitar la mobilitat que no sigui imprescindible, sobretot en carreteres secundàries i camins, i allunyar-se de rius i rieres, així com evitar moure el cotxe durant el moment de tempesta.

Per la seva banda, la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha explicat que l'episodi que ve no és una dana, sinó una línia d'inestabilitat que pot deixar pluges intenses. Sarroca ha subratllat que la part més activa de la pertorbació serà aquesta tarda i vespre i demà començarà a anar de baixa.