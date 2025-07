Javier Tebas felicita el seu fill per estrenar-se en «l'art més bonic del món: la tauromàquia»

Diego Tebas, el fill del president de la lliga espanyola Javier Tebas, debutarà el pròxim 8 d'agost com a torero en una fira taurina d'Osca, "després de dos anys d'entrenament, gimnàs, dieta i oració", segons ha dit Javier Tebas a través d'X.

El fill, Diego Tebas, de 24 anys "vestirà de llums per primer cop" en una novellada sense cavalls. "Ser torero és el més gran que li pot passar a algú", revela en una entrevista concedida a El Debate. "No és un caprici, ni de bon tros; és un somni. Ho deixaria tot per ser una figura del toreig", afegeix amb sinceritat i emoció. "Posar-se davant d’un animal que et pot prendre la vida no és cap caprici, evidentment. És una bogeria i, alhora, un gran somni", insisteix.

Pel pare és tot un orgull: "Diego personifica la cultura de l'esforç en l'art més bonic del món: la tauromàquia". I el president de la lliga li desitja tota la sort després d'haver "finançat" tota la seva preparació: "Que Déu reparteixi sort", desitja Tebas

Tot i això, li confessa a través d'un escrit d'X que "la seva disciplina diària demostren el verdader trofeu que ja té guanyat: la satisfacció d'arribar preparat i la certesa d'haver-ho donat tot", diu Javier Tebas en el seu compte.

El 8 de agosto Diego Tebas vestirá de luces por primera vez

Diego Tebas (24) debutará el 8 de agosto en la Feria Taurina de la Albahaca, Huesca, novillada sin caballos.

Detrás de ese instante hay dos años de tentaderos, gimnasio, dieta y oración guiados por su maestro Jesús… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) July 20, 2025

Per Diego Tebas, el seu camí ha estat marcat per Déu i l'esforç: "Jo crec molt en Déu. I crec que Déu em va posar aquesta oportunitat a la vida, perquè just després d’acabar la meva carrera de Dret l’estiu passat, deu dies més tard, un empresari important del món del toreig em va oferir l’oportunitat de debutar aquest estiu a Osca. I això no és una casualitat, crec que hi ha la mà de Déu al darrere, perquè soc molt creient. Vaig pensar que era un senyal".