El PP celebra el nou ajornament en l’oficialitat del català: «Europa no paga xantatges»

La vicesecretaria de Coordinació Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha afirmat aquest divendres que el nou endarreriment sobre la decisió de l'oficialitat del català a Europa mostra que les institucions comunitàries no estan "per pagar xantatges".

"Un nou ridícul per Espanya, perquè per setena vegada consecutiva els socis han dit una cosa que alguns ja sabíem, que Europa no està per pagar els xantatges de ningú, i menys encara els dels socis independentistes de Sánchez", ha dit en declaracions a la premsa des de Madrid. A parer seu, el govern ha promès a les formacions independentistes quelcom que sabia que no es podria complir. "Els ha pres una mica per estúpids, i ara els deu una explicació", ha asseverat.

Les valoracions del PP arriben després que la Unió Europea hagi tornat a ajornar la decisió sobre l'oficialitat del català per les reticències que encara mantenen diversos estats. Malgrat que el govern espanyol havia posat sobre la taula una nova proposta per intentar esvair els dubtes, en la reunió del Consell d'Afers Generals de la UE d'aquest divendres, els ministres d'Afers Europeus dels 27 s'han limitat a debatre la qüestió, però no han pres cap decisió, tal com estava previst.

Segons Ezcurra, Lamenta que el Govern "s'esgoti" defensant les llengües cooficials a Europa en lloc de protegir "els drets dels agricultors davant la nova PAC, la seguretat de les nostres fronteres amb l'arribada massiva d'immigrants il·legals o la seguretat als carrers". A parer seu, la decisió de la UE suposa un "ridícul internacional i europeu de Sánchez" que ja no els sorprèn.