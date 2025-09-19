La curiositat que fa única la llengua de signes en català

Potser penses que la llengua de signes en català s'entén i es parla igual que la llengua oral, però la realitat és que té característiques molt diferents. Així ho expliquen al seu vídeo de TikTok la comunitat digital Boreal Comunicació, que crea contingut a xarxes sobre la comunitat sorda.
La llengua de signes en català segueix una estructura gramatical diferent del català oral, ja que s'eviten algunes construccions o preposicions que són innecessaris per a la comunicació de signes i que, finalment, transmeten el mateix missatge.
Una gramàtica pròpia
Com expliquen les dues membres de Boreal Comunicacíó al vídeo, la llengua de signes catalana té una gramàtica pròpia que s'assembla a la parla oral, però té matisos molt diferents. Així, per exemple, quan en la llengua oral es diu la frase "on està el cotxe?", el que es diu en llengua de signes és "cotxe on?", evitant el verb "estar" però mantenint el significat de la pregunta.
@boreal.lsc Sabies que la Llengua de Signes Catalana té una gramàtica pròpia? 👐 L’ordre de les paraules no és igual al català oral… i això la fa única! Coneixies aquesta diferència? 🤔 #LSC #LlenguaDeSignes #ComunicacióAccessible #ComunitatSorda #Lenguadesignos ♬ Weekend Fun - Muza Production
Un altre exemple de canvi gramatical és el de la frase: "Avui fa mal temps", que en llengua de signes catalana és "avui temps malament". D'aquesta manera, se substitueix, de nou, el verb per un adverbi acurtant així la frase oral per pura eficiència lingüística.
Tant és així que, per exemple, en la frase "no m'agraden els macarrons", les dues membres de Boreal Comunicació mostren com en llengua de signes catalana aquesta frase passa a ser: "Macarrons agradar no". D'aquesta manera mostren com la llengua de signes té una estructura gramàtica pròpia i diferent de l'oral que la fa diferent, però que manté el significat de les oracions per una qüestió de gestos, ja que no totes les paraules orals tenen una traducció en llengua de signes.