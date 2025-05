La Fórmula 1 no tornarà al passeig de Gràcia aquesta temporada, però repetirà el «fan village»

El passeig de Gràcia no tornarà a viure el pas dels cotxes de la Fórmula 1 (F1) la setmana prèvia al Gran Premi de Montmeló. Així ho ha anunciat el director de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, en una compareixença en què ha detallat quin és el pla d'aquest any pel que fa al vincle entre la capital catalana i la cita automobilística del 24 al 31 de maig. Tal com ha avançat betevé, la idea és deixar de banda el tall d'una de les vies més simbòliques de la ciutat -una decisió que l'any passat va aixecar polseguera i va comportar protestes- i centrar-se en l'organització d'un "fan village" a la plaça de Catalunya.

Aquest espai que inclouria la presència dels equips que integren la competició, la presència de monoplaces de F1 i fins i tot la visita d'alguns pilots tornarà a ser gratuït, tal com ja es va l'any passat en aquest mateix punt. "Aquest any hem preferit potenciar el village", ha expressat Serrallonga. En aquest sentit, també s'inclourà una pantalla gegant per poder seguir la cursa de Montmeló, així com altres elements que puguin generar curiositat, com són els simuladors de conducció. L'any passat hi van passar unes 80.000 persones.

Tot plegat pretén reblar la relació entre les administracions, l'empresariat barceloní i els organitzadors de la competició internacional, en un moment en què encara no està assegurada la permanència del circuit català al calendari de la F1 més enllà del 2026. Fa mesos que es parla d'un possible acord imminent, però, que no acaba d'arribar. I mentrestant, Madrid avança amb els preparatius.