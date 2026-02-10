La Iaia Atòmica, la instagramer que ha fet virals les receptes secretes de les àvies

La Iaia Atòmica (@iaia.atomica) és un compte d’Instagram que ensenya les receptes de tota la vida i dels plats més tradicionals, des de l’escudella fins als macarrons o les mandonguilles. Aquelles que fan les àvies i que, per molt que ens hi esforcem, mai acaben de sortir igual. Però qui s’amaga darrere d’aquest enginy?
La Lydia Llopart és la protagonista: l’àvia de les àvies. Amb la seva espontaneïtat ha aconseguit captivar més de cent mil persones que la segueixen, tot i que si li preguntes, no acaba d’entendre la magnitud -108.000 seguidors- de l’assumpte: “No m’importa això. Molta gent que ho mira, deu ser, oi?”.
Potser és la barreja d’aquesta tendresa i la seva transparència el que ha fet que el seu perfil d’Instagram es viralitzi. La idea va néixer quan els seus nets li van demanar que fes un receptari amb tots els plats que preparava. Segons la Lydia, no se’n va sortir, i va ser un dels nets, el Marc Samsó, qui li va proposar gravar-la mentre cuinava.
En Marc i l’Ignasi de Olano, a banda de fer els vídeos i gestionar les xarxes, són els marmitons de l’àvia. Han estat els visionaris que han volgut guardar totes les seves receptes i que, alhora, han compartit amb la resta de Catalunya aquests petits moments en família.
Tot i que a vegades se senti cohibida, i segurament quan cuina els seus nets li fan més nosa que servei, avui la Iaia Atòmica ens obre les portes del seu laboratori: la cuina de casa.