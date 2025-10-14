La «mataiaies» de Catalunya detinguda per l'assassinat d'una dona gran a Galícia

Remedios Sánchez, autora fa dues dècades de l'assassinat de diverses àvies a Catalunya, ha estat detinguda per la mort, a principis d'octubre, d'una dona gran a la Corunya. Sánchez complica condemna a una presó gallega i hauria comès l'assassinat en un permís penitenciari.
El 3 d'octubre va aparèixer un cadàver d'una dona d'edat avançada a un pis de la ciutat gallega de La Corunya. Inicialment, es va donar per fet que la mort era per causes naturals, però l'autòpsia va revelar que era un homicidi. Cinc dies després es va detenir Remedios Sánchez a la presó de Teixeiro, de la qual havia sortit durant un permís penitenciari.
Diverses càmeres de la zona van captar aquells dies Remedios Sánchez passejant prop del pis on es va trobar el cos. Segons informa La Voz de Galícia, en el pis de la víctima hi haurien trobat traces d'ADN de l'arrestada. Hi ha oberta una investigació per homicidi amb Sánchez com a principal acusada.
144 anys de presó
A la presó, es van desplaçar efectius de la Policia Nacional que van procedir a la detenció de la dona, condemnada per l'Audiència Provincial de Barcelona per matar tres ancianes, la temptativa d'assassinat de cinc més, set delictes de robatori amb violència i un de furt. Té una pena de 144 anys de presó. La sentència la va condemnar també al pagament d'indemnitzacions a familiars de les víctimes, mentre que la va absoldre d'un altre delicte d'assassinat en grau de temptativa.
Els fets van tenir lloc entre el juny i el juliol del 2006 a Barcelona, uns assassinats qualificats llavors com "especialment violents" i sense capacitats de defensa. Totes les víctimes, segons va recollir la sentència, eren ancianes especialment vulnerables, aprofitant-se la processada de la seva ingenuïtat per accedir als seus domicilis. El pòdcast i programa de 3CatInfo, Crims, va dedicar un capítol a aquest cas. Porta el nom de Mataiaies i el podeu recuperar aquí.
La intrahistòria del cas
La primera víctima de Remedios Sánchez va ser una dona de 83 anys a qui va assassinar el 10 de juny de 2006. Va matar-ne una altra, de 96 anys, el 28 de juny, i la tercera, de 76 anys, l'1 de juliol del mateix any. Sempre actuava de la mateixa manera: es guanya la confiança de dones grans que vivien soles i, amb una excusa, entrava a casa seva, on les atacava i ofegava fins que perdien els sentits i, en alguns casos, la vida. Una vegada les havia matat, els hi robava les joies que tenien a casa. A banda dels tres assassinats, Sánchez en va intentar diversos més, però les senyores grans van sobreviure.
El cas el va resoldre l'àrea d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra, dirigida per Josep Lluís Trapero, amb un equip de 200 policies distribuïts per tota la ciutat. La cerca es va allargar durant tot l'estiu, però finalment, Sánchez va ser detinguda.