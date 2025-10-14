La guia que va publicar l'entrevista catalanòfoba a una argentina a Barcelona es disculpa i incorpora el català

"Com més catalana sigui la zona, més intento evitar-la". Això va dir una migrant argentina resident a Barcelona en una entrevista a peu de carrer de la guia turística Barcelona Secreta que va desfermar una gran polèmica a les xarxes socials i va provocar moltes crítiques i denúncies de catalanofòbia. Ara, Plataforma per la Llengua ha anunciat que Barcelona Secreta, fins ara exclusivament en castellà, ha incorporat el català al seu web.
A més, l'empresa editora de la guia, Secret Media Network, també ha assumit els errors envers la llengua, ha rectificat i s'ha disculpat per l'entrevista publicada aquest estiu. Tot plegat, després de la denúncia de Plataforma per la Llengua, que va alertar que continguts així són "motors d'odi i catalanofòbia".
Barcelona Secreta, que es dedica a la recomanació d'espais fora del gran focus turístic a la ciutat comtal i de locals culturals i de restauració, principalment, acumula milions de visualitzacions a les xarxes socials i és una finestra de Barcelona cap a molts turistes. En aquest sentit, s'ha compromès a incorporar mecanismes de control intern per evitar tornar a difondre declaracions que atemptin contra la identitat de la ciutat.
Les queixes augmenten un 600% en vuit anys
Aquest no era un cas aïllat. I és que Plataforma per la Llengua va registrar durant el 2024 un total de 2.902 queixes lingüístiques, la qual cosa suposa un augment del 634,7% respecte a la xifra de fa vuit anys i fins i tot un 24,6% més que el 2023, tal com ho recull un informe de l'entitat. Les dades indiquen que el 67% de les queixes lingüístiques són al sector privat i un 33% al sector públic.
Nou cas de catalanofòbia a les xarxes
Tot, pocs dies després d'un altre cas de catalanofòbia a les xarxes. És el que ha patit la creadora de contingut especialitzada en el maquillatge @claucasajuss, amb 75.000 seguidors a TikTok, que va decidir fer un vídeo en català tot i que sempre els fa en castellà.
La diferència va aparèixer als comentaris: el que habitualment són missatges d'agraïment o preguntes sobre els productes de maquillatge es va convertir en comentaris cap a la llengua. La majoria eren positius: "M'encanta, com a gallega ho he pogut entendre quasi tot", o "jo veig genial que combini vídeos on parli català i castellà, el saber no ocupa espai i així aprenem a maquillar i català".
Tot i que eren minoritaris, també hi havia comentaris en contra del català. "No t'entenc", escrivia un usuari" o "et deixo de seguir per parlar en català". L'única reacció de la creadora de contingut va ser un vídeo contestant a aquest darrer comentari. El llegia en veu alta i contestava: "D'acord, adéu", irònicament.