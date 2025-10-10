Les queixes rebudes per Plataforma per la Llengua augmenten un 600% en vuit anys

La defensa del català està cada cop més integrada a la societat i l'augment de queixes rebudes per Plataforma per la Llengua ho certifiquen. L'entitat va registrar durant el 2024 un total de 2.902 queixes lingüístiques, la qual cosa suposa un augment del 634,7% respecte a la xifra de fa vuit anys i fins i tot un 24,6% més que el 2023. Així ho recull l'informe presentat aquest divendres per l'entitat, que també certifica que Catalunya i el sector privat registren la quantitat més gran de denúncies.
Les dades del 2024 mostren que el 67% de les queixes lingüístiques són al sector privat i un 33% al sector públic. Per territoris, Catalunya concentra el 92,2% de les queixes lingüístiques, mentre que al País Valencià constata que la majoria de les denúncies d'incompliments amb el català es produeixen al sector públic i a les Illes Balears hi ha certa fluctuació entre queixes a l'àmbit privat i públic.
Plataforma per la Llengua creu que la desproporció de queixes entre territoris dels Països Catalans s'explica per la "manca de cohesió històrica que ha conformat societats ben diferenciades". En aquest sentit, considera que Catalunya és el territori on "el nacionalisme espanyol, de caràcter supremacista castellà, ha estat més rebutjat" mentre que als altres territoris ha tingut menys oposició.
Queixes lingüístiques a la Generalitat i a la salut
Les administracions autonòmiques són les que generen més queixes al sector públic amb un 42% de les totals. Per altra banda, l'administració estatal acumula el 24,7% de les queixes i la local el 22,8%. Les queixes vinculades a l'administració de la Generalitat han augmentat un 415,4% en els últims cinc anys, mentre que les estatals ho han fet un 184,3%. L'augment més gran de queixes tenen a veure amb els serveis sanitaris, mentre que al sector privat l'hostaleria i la restauració concentren cada cop més denúncies.
L'àmbit material en què es produeixen més queixes és el de l'atenció oral. Cada any les queixes d'aquest àmbit són al voltant d'un terç del total, i el 2024 van suposar el 32,4%. El 2024, el segon àmbit en importància va ser el dels cartells, la retolació i la informació exposada al públic, amb el 21,7 %, i el tercer el dels webs i els serveis en línia, amb el 10,8 %.
Any rere any, al voltant de dues terceres parts del total de queixes gestionades per Plataforma per la Llengua fan referència a fets que suposen una violació de l'ordenament jurídic. El 2024, el 71,4 % de les queixes eren per fets il·legals. "Les queixes són el reflex de la situació de minorització que pateix el català i el producte del malestar d'uns parlants que troben dificultats per utilitzar el seu idioma amb normalitat", conclou l'entitat de defensa del català.