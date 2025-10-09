Compra totes les entrades d'un espectacle de màgia en català... i demana que es faci en castellà

A les xarxes, des de fa uns anys, s'ha popularitzat el lema “mantinc el català” per a les situacions de resistència davant dels intents d'imposició del castellà. Aquest dimarts, però, se n'ha viscut un d'inèdit fins ara, un “mantinc el català” en un espectacle d'il·lusionisme. El responsable del xou, Pere Rafart, va compartir el cas a través de Twitter (X) i ens n'ha explicat els detalls a NacióDigital.
En Pere fa una exhibició anomenada Peresonal, al local del Rei de la Màgia, a Barcelona. Es tracta d'un espectacle per a un públic reduït, en català, de qualitat i de seixanta minuts de durada. Malgrat les advertències sobre l'idioma en què es fa, Rafart explica que una sola senyora ha comprat totes les entrades i els ha demanat per correu electrònic si podien fer l'espectacle en castellà. "Molt educadament li hem respost que no canviaríem d'idioma. Fer un show en català al centre de Barcelona s'ha convertit en una opció política", remarca l'il·lusionista.
Rafart s'ha mostrat indignat amb la proposició de la senyora i l'ha titllat de "falta de respecte" per a l'ofici i per a la proposta cultural en si mateixa. "Per molt que compris totes les entrades d'un espectacle, això no et dona dret a canviar-lo, seria com proposar que es modifiqués una part del text perquè no t'agrada", diu.
En aquesta línia, l'il·lusionista apunta que un cas a l'inrevés també seria impensable. "Per molt que compri totes les entrades del Fantasma de la Ópera, no el faran en català perquè jo ho digui", ha reblat. Per contra, l'artista li ha proposat que, si vol, pot contractar un xou privat en l'idioma que sigui, una opció més cara. "L'espectacle no el canviarem de cap manera, no podem canviar l'essència del que hem pensat i assajat", ha expressat l'artista.
Altres casos problemàtics
Aquesta no és la primera vegada que Pere Rafart i el seu equip es troben amb un cas d'aquesta mena. Segons explica, una parella de Madrid, en una ocasió anterior, els va demanar que es fes en castellà i, algunes vegades puntuals, alguns espectadors se'ls han adreçat amb la mateixa proposta. Davant la negativa de Rafart, s'han trobat ressenyes negatives titllant-los de maleducats. “Diu molt de la situació en la qual ens trobem, no pots viure plenament en català”, expressa indignat.
Alhora, Rafart es mostra sorprès per aquestes demandes. "Està clarament anunciat que es fa en català, si jo vaig a veure un espectacle en anglès a Londres no demanaré que canviïn d'idioma", diu. L'il·lusionista, davant d'aquests casos convida, a “mantenir-se ferms” i a perseverar en la defensa de la llengua. "Anem abaixant el cap i canviant d'idioma, però hem de deixar clar que s'ha acabat la submissió. Cal que ens mantinguem ferms amb la nostra llengua davant d'unes institucions que ens haurien de protegir i no estan fent res al respecte", afirma.