Una de les plataformes de viatges més importants del món es passa al català

El web de l'empresa de viatges eDreams ja incorpora la llengua catalana com a idioma de navegació, així ho ha anunciat el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya a través de les xarxes socials. Segons han informat, a partir d'ara, els usuaris de la plataforma podran planificar i reservar en català les seves estades i viatges.
eDreams és un portal que permet comparar i reservar bitllets d'avió, estades d'hotel i cotxes de lloguer arreu del món. L'empresa, fundada l'any 2000 a Califòrnia per un emprenedor mexicà, va traslladar la seu a Barcelona tan bon punt va poder i es va convertir en la primera que permetia reservar trajectes i habitacions d'hotel en línia a tot l'estat espanyol.
L'èxit de l'empresa va es va confirmar l'abril de 2014 quan va sortir a borsa espanyola amb una cotització de 10,25 euros per acció. L'empresa estava valorada en uns 1.500 milions d'euros, incloent-hi 390 milions de deute a març de 2014. Malgrat tenir la seu social a Catalunya, la companyia no oferia els seus serveis en la llengua pròpia del país i, durant el procés independentista, va decidir traslladar la seu a Madrid el 10 d'octubre de 2017.
Queixes per la manca de compromís amb el català
Les queixes per la discriminació lingüística d'eDreams es van fer patents amb un comunicat conjunt de Plataforma per la Llengua i Webmàsters Independents en Català, de Cultura i d’Àmbits Cívics (WICCAC). Les dues entitats de defensa de la llengua van reclamar que l'empresa repensés la seva política lingüística per incloure el català, un dret que ja es respectava en altres portals en línia com Destinia, Trabber, Kayak i Booking. "No és comprensible que eDreams tingui pàgines web diferenciades per als suïssos de parla alemanya, francesa i italiana i per als canadencs anglòfons i francòfons, i, en canvi, tingui una versió única en castellà per a tot l'Estat", apuntaven.
Alhora les entitats per la defensa del català consideraven “inacceptable” aquesta situació perquè discriminava els ciutadans de l'Estat segons la llengua i la comunitat lingüística. L'empresa, després de 25 anys d'operar a Catalunya, ha rectificat i ha inclòs el català a la pàgina web. Malgrat tenir un gruix important dels treballadors a Barcelona, però, la seu continua a Madrid.