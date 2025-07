La nova comissionada del català a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Salicrú, ha considerat "totalment desafortunats" els vídeos catalanòfobs difosos a les xarxes socials els darrers dies i s'ha compromès a treballar per a fer entendre que el català "és part de la identitat" de la capital catalana. "Tenim molta feina a fer i ens hi hem de posar de seguida. Hem de fer entendre a les persones que vulguin viure aquí que han de garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants", ha reivindicat aquest divendres en el seu acte de presentació, segons recull l'Agència Catalana de Notícies (ACN).

Salicrú, que ha comparegut amb l'alcalde, Jaume Collboni, ha dit que tindrà una partida de 4 milions per als pròxims dos anys i que un dels seus objectius principals serà incidir en la creació de contingut.

Tot plegat és la formalització d'un anunci que va avançar Nació, el del fitxatge de Salicrú com a nova responsable de polítiques per a la millora de l'ús social del català a Barcelona. L'escollida per al càrrec fins ara ha exercit darrerament com a directora de Ràdio Primavera Sound (2019-2025) i abans ho havia fet com a cap de redacció de Time Out Barcelona. És periodista i està especialitzada en el món de la cultura, sobretot en l'àmbit musical.