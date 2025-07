La periodista Marta Salicrú serà la primera comissionada del català a Barcelona

El govern de Jaume Collboni ja té escollit el nom que ocuparà el càrrec de comissionat del català a l'Ajuntament de Barcelona, una nova responsabilitat creada per l'executiu socialista. Segons ha pogut saber Nació, la persona seleccionada és Marta Salicrú, periodista que ha exercit com a directora de Ràdio Primavera Sound i cap de redacció de la revista Time Out a la capital catalana. La decisió fa dies que està presa i el consistori espera el moment més adequat per fer la presentació oficial. El nomenament està previst fer-lo els pròxims dies. En aquest cas, a més, el càrrec dependrà directament de l'alcalde Collboni.

D'aquesta manera, Barcelona es prepara per tenir el seu primer comissionat de la llengua catalana, amb la intenció de donar més importància a les polítiques lingüístiques que es poden desenvolupar des de la institució local. Aquesta, de fet, era una de les carpetes pactades entre el PSC i ERC com a prioritàries, i de les quals es va pactar crear unes "estructures de seguiment" malgrat no compartir govern.

De fet, la mateixa cap de files republicana, Elisenda Alamany, ja ha explicat en públic que el tema estava molt avançat, després de reunir-se amb Collboni, i que l'aparició d'aquesta figura serà "una oportunitat" perquè un responsable municipal específic "vetlli per acabar amb el retrocés de la llengua". Tot plegat arriba en un moment en què les dades d'ús del català no deixen d'acumular signes preocupants, i en què els fruits del Pacte Nacional per la Llengua encara no es deixen veure.

Aquest nou pas suposa integrar un nou comissionat al govern municipal, una figura que queda per sota del càrrec de regidor però que té marge per liderar polítiques públiques. En aquest mandat, ja s'han presentat dos comissionats en matèries fins ara mai desplegades a Barcelona. El govern Collboni -amb 10 regidors- ja ha presentat anteriorment la Comissionada de la Nit, Carmen Zapata, i el Comissionat de Turisme, José A. Donaire.

Salicrú arribarà a l'Ajuntament després s'haver bastit una carrer especialitzada en la cultura i, més concretament, la música. També és reconeguda com una referent del món del pòdcast. En aquest sentit, cal recordar que una de les iniciatives més comentades pel que fa a la llengua catalana els darrers mesos a l'Ajuntament, en les negociacions de pressupostos municipals, és la possible irrupció d'un espai de creació i promoció de contingut audiovisual en català pensat per a l'àmbit digital. Ara, Salicrú haurà d'avaluar quin marge hi ha per avançar en aquesta i altres carpetes.

En una reacció a la informació d'aquest diari, Alamany sosté que els deures que hauria d'afrontar Salicrú són "construir infraestructura lingüística que no existeix avui" i "impulsar una nova agenda amb projectes com la fàbrica de continguts audiovisuals". De moment, el govern municipal espera a la presentació oficial per donar més detalls sobre els encàrrecs a la comissionada.